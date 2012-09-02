〔CFTC报告〕COMEX期金8月28日持仓报告(表)

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
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路透8月31日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年8月28日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(426,559口)
194,680 36,189 24,517 139,050 342,674 358,247 403,380 68,312 23,179
较8月21日变动(增加27,812口)
23,900 -3,907 -1,736 1,147 33,549 23,311 27,906 4,501 -94
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
45.6 8.5 5.7 32.6 80.3 84.0 94.6 16.0 5.4
各类交易商数量(总计为328家)
199 52 72 48 52 275 159 (完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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