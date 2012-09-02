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市场报道 | 2012年 9月 2日 星期日 12:47 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金8月28日持仓报告(表)

路透8月31日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年8月28日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(426,559口)

194,680 36,189 24,517 139,050 342,674 358,247 403,380 68,312 23,179

较8月21日变动(增加27,812口)

23,900 -3,907 -1,736 1,147 33,549 23,311 27,906 4,501 -94

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.6 8.5 5.7 32.6 80.3 84.0 94.6 16.0 5.4

各类交易商数量(总计为328家)

199 52 72 48 52 275 159 (完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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