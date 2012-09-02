〔CFTC报告〕COMEX期铜8月28日持仓报告(表)

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
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路透8月31日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年8月28日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(145,214口)
41,645 49,741 15,055 76,967 62,936 133,667 127,732 11,547 17,482
较8月21日变动(减少4,247口)
872 -3,911 -1,853 -2,347 2,964 -3,328 -2,800 -919 -1,447
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.7 34.3 10.4 53.0 43.3 92.0 88.0 8.0 12.0
各类交易商数量(总计为220家)
51 97 40 46 49 123 170 (完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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