〔中国公开市场〕一级交易商今日可同时申报正/逆回购需求--业内人士

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海9月3日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天、14天及28天,正回购期限为28天及91天.
上周备受关注的28天逆回购最终询而未发,而从今日需求的申报显示,如果本周进行28天逆回购,将在周四操作.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.
央行公开市场上周共进行1,650亿元人民币逆回购,滚动操作已持续10周,期限包括七天和14天,当周净回笼540亿元.上周三新增28天期逆回购需求申报,为近10年来首见,但周四并未最终操作.前次28天逆回购操作是在2002年12月31日.
上周二进行的1,250亿元逆回购中,14天逆回购中标利率小跌5个基点(bp)至3.55%,七天期利率持稳在3.40%;周四则共进行了400亿元逆回购,两个期限品种利率均不变.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作. (完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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