〔中国公开市场〕一级交易商今日可同时申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海9月3日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天、14天及28天,正回购期限为28天及91天.

上周备受关注的28天逆回购最终询而未发,而从今日需求的申报显示,如果本周进行28天逆回购,将在周四操作.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

央行公开市场上周共进行1,650亿元人民币逆回购,滚动操作已持续10周,期限包括七天和14天,当周净回笼540亿元.上周三新增28天期逆回购需求申报,为近10年来首见,但周四并未最终操作.前次28天逆回购操作是在2002年12月31日.

上周二进行的1,250亿元逆回购中,14天逆回购中标利率小跌5个基点(bp)至3.55%,七天期利率持稳在3.40%;周四则共进行了400亿元逆回购,两个期限品种利率均不变.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作. (完)