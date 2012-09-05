〔中国数据〕8月汇丰服务业PMI降至一年低位,中国经济仍面临下行风险

《全球汇市》美元在特朗普国会演说前持稳，日圆下跌
路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
* 服务业PMI降至一年低位
* 主要受新订单增速放缓拖累
* 中国经济仍主要面临下行风险
路透北京9月5日电---继中国制造业采购经理人指数(PMI)恶化之后,汇丰8月中国服务业PMI也降至一年低位,凸显中国经济依然面临下行风险.
英国市场调研公司Markit周三公布数据显示,8月中国服务业PMI降至52.0,低于上月的53.1且创下一年来最低位;而受需求转弱影响,新订单增速亦创一年新低,不过指数仍高于50的临界值.
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称,8月汇丰服务业PMI受新订单增长放缓的影响下滑,并创下一年低位,而制造业PMI的新订单分项指数也降至九个月低点.
"(这)说明中国经济面临的主要风险仍然是下行风险.预计政府将加大力度抵御外部冲击."屈宏斌表示.
Markit数据并显示,7月服务业就业指数连续43个月位于荣枯分水岭之上,但略低于长期平均值.调查显示,用工扩张与新接业务的增长,以及部分企业的扩张计划有关.
8月服务业收费价格与上月几乎持平,将近95%的调查样本显示收费水平不变;但投入成本环比加速上扬,经季节性调整的收费价格指数创下三个月新高.
从预期指数来看,8月乐观度偏低,为八个月来低位,但服务业界仍对经济前景感到乐观,并预期客户需求在未来一年会有增长.
刚刚公布的中国8月份制造业PMI数值,无论是跌破荣枯分水岭的官方数据,抑或创41个月低点的汇丰数据,均暗示中国三季度经济探底仍在继续. [ID:nSB1756914]
而国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)公布的非制造业商务活动指数则有所回升,不过其新订单分项指数环比小幅回落.[ID:nSB1756594]
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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* 投资人静待周二特朗普总统国会讲话 * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹 * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息 路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。 分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位 。上周五美国10年期公债收益率 跌至逾五周最低的2.31%，周 一该收益率高见2.370%。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重 要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业 国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他 政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。 另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息 ，以避免落后于通胀形势。 “市场对柯普朗的讲话，