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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 06:51 BJT

****澳新经济指标预测--9月3日-9月10日****

路透9月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月3日当周--------------------------------

9月3日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.2%

0130 澳洲企业库存 第二季 +0.3% +0.9%

0130 澳洲企业税前获利 第二季 -- -8.3%

0130 澳洲网络招聘广告 8月 -- -0.7%

澳洲报纸招聘广告 -- -3.2%

0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.2% +1.0%

9月4日(二)

0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 赤字122.0 赤字149.0

0430 澳洲央行利率决议 9月 3.50% 3.50%

9月5日(三)

0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.8% +1.3%

(较上年同期) +3.7% +4.3%

9月6日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加0.5 增加1.4

全职就业人数(万人) -- 增加0.92

就业参与率 65.2% 65.2%

失业率 5.3% 5.2%

9月7日(五)

0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差3 顺差0.09

出口 -- 持平

进口 -- -2%

9月9日(日)

0130 新西兰制造业销售 第二季 -- +0.7%

----------------------------------9月10日当周--------------------------------

9月10日(一)

0130 澳洲投资房屋融资 7月 -- +4.9%

房屋融资 -- +1.3% (完)

--整理 肖群英;审校 吴云凌

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