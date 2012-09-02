澳新经济指标预测--9月3日-9月10日****

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透9月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月3日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.2%
0130 澳洲企业库存 第二季 +0.3% +0.9%
0130 澳洲企业税前获利 第二季 -- -8.3%
0130 澳洲网络招聘广告 8月 -- -0.7%
澳洲报纸招聘广告 -- -3.2%
0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.2% +1.0%
9月4日(二)
0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 赤字122.0 赤字149.0
0430 澳洲央行利率决议 9月 3.50% 3.50%
9月5日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.8% +1.3%
(较上年同期) +3.7% +4.3%
9月6日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加0.5 增加1.4
全职就业人数(万人) -- 增加0.92
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
9月7日(五)
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差3 顺差0.09
出口 -- 持平
进口 -- -2%
9月9日(日)
0130 新西兰制造业销售 第二季 -- +0.7%
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月10日(一)
0130 澳洲投资房屋融资 7月 -- +4.9%
房屋融资 -- +1.3% (完)
--整理 肖群英;审校 吴云凌
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3