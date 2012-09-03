〔日本数据〕4-6月当季企业资本支出较上年同期增加7.7%--财务省

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透东京9月3日电---日本财务省周一公布数据显示,日本4-6月当季企业资本支出较上年同期增加7.7%,为连续第三季成长,得益于去年地震和海啸后的国内重建需求旺盛.
今年1-3月企业资本支出同比增长3.3%.去年10-12月企业资本支出成长7.6%,当时企业资本支出为三季以来首次增长.
资本支出数据将用来计算将于9月10日公布的第二季国内生产总值(GDP)修正值.
初步数据显示,第二季GDP初值放缓至0.3%,因欧债危机拖累全球需求,以及消费支出回升动能消退.(完)
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--编译 肖群英;审校 张涛
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