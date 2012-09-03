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货币新闻 | 2012年 9月 3日 星期一 08:09 BJT

〔日本数据〕4-6月当季企业资本支出较上年同期增加7.7%--财务省

路透东京9月3日电---日本财务省周一公布数据显示,日本4-6月当季企业资本支出较上年同期增加7.7%,为连续第三季成长,得益于去年地震和海啸后的国内重建需求旺盛.

今年1-3月企业资本支出同比增长3.3%.去年10-12月企业资本支出成长7.6%,当时企业资本支出为三季以来首次增长.

资本支出数据将用来计算将于9月10日公布的第二季国内生产总值(GDP)修正值.

初步数据显示,第二季GDP初值放缓至0.3%,因欧债危机拖累全球需求,以及消费支出回升动能消退.(完)

参看完整表格,请点选(here )(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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