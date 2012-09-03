〔澳洲数据〕8月TD-MI通胀指标较上月上升0.6%,受汽油和食品价格提振

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透悉尼9月3日电---周一公布的一项澳洲8月民间通胀指标跳升,因汽油、水果和蔬菜价格上涨,但年通胀率依然温和.
多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的8月通胀指标较前月上升0.6%,升幅大于7月的0.2%,且为2011年3月以来最大月度升幅.
年通胀率增至2.2%,亦高于7月时的1.5%,但仍接近澳洲央行2-3%长期目标区间的低端.
央行将于周二召开政策会议,市场普遍预期央行将连续第三个月维持利率在3.5%不变.
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