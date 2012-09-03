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货币新闻 | 2012年 9月 3日 星期一 08:44 BJT

〔澳洲数据〕8月TD-MI通胀指标较上月上升0.6%,受汽油和食品价格提振

路透悉尼9月3日电---周一公布的一项澳洲8月民间通胀指标跳升,因汽油、水果和蔬菜价格上涨,但年通胀率依然温和.

多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的8月通胀指标较前月上升0.6%,升幅大于7月的0.2%,且为2011年3月以来最大月度升幅.

年通胀率增至2.2%,亦高于7月时的1.5%,但仍接近澳洲央行2-3%长期目标区间的低端.

央行将于周二召开政策会议,市场普遍预期央行将连续第三个月维持利率在3.5%不变.

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