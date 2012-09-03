〔表格〕澳洲7月经季节调整后零售销售较前月下滑0.8%,预估为增长

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透悉尼9月3日电---澳洲统计局周一公布,澳洲7月经季节调整后零售销售较前月下滑0.8%.路透预估为上升0.2%.
详细数据如下(单位为10亿澳元):
月度零售销售 7月 6月 较前月变动(%) 2011年7月
(经季节调整) 21.42 21.58 -0.8 20.69
6月零售销售按月增幅由1.0%上修至1.2%.(完)
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--编译 张若琪;审校 郑茵
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