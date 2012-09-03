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货币新闻 | 2012年 9月 3日 星期一 09:41 BJT

〔表格〕澳洲7月经季节调整后零售销售较前月下滑0.8%,预估为增长

路透悉尼9月3日电---澳洲统计局周一公布,澳洲7月经季节调整后零售销售较前月下滑0.8%.路透预估为上升0.2%.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 7月 6月 较前月变动(%) 2011年7月

(经季节调整) 21.42 21.58 -0.8 20.69

6月零售销售按月增幅由1.0%上修至1.2%.(完)

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--编译 张若琪;审校 郑茵

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