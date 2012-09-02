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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 06:54 BJT

全球外汇市场9月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月2日(日)

2350 - 日本第二季企业资本支出

9月3日(一)

-- - 美国公共假日

0001 - 英国零售业联盟8月零售销售

0130 - 澳洲第二季企业库存和税前获利

0130 - 澳洲8月网络招聘广告

0130 - 澳洲7月零售销售

0700 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)讲话

0715 - 瑞士7月零售销售

0730 - 瑞士8月采购经理人指数(PMI)

0743 - 意大利8月Markit制造业PMI

0748 - 法国8月Markit制造业PMI

0753 - 德国8月制造业PMI

0758 - 欧元区8月Markit制造业PMI

0800 - 挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad讲话

0828 - 英国8月CIPS制造业PMI

1430 - 美国ECRI一周领先指标

-- - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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