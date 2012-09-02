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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 07:15 BJT

〔东京汇市〕欧元下跌,澳元受中国数据拖累走低

* 中国制造业数据令人失望

* 美联储主席贝南克让QE3的希望犹存

* 澳元兑美元跌至五周新低

* 美联储祭出QE3的预期限制了美元涨势

路透悉尼9月3日电---欧元和商品货币在新一周伊始处于守势,澳元兑美元跌至五周新低,因更多迹象显示中国经济疲弱,令市场感到气馁.

但寄望美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行(ECB)将很快祭出更多刺激措施以提振各自经济,帮助限制了澳元等高贝塔货币的跌幅.

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