日韩经济指标预测--9月3日-9月10日****

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透9月3日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
9月2日(日)
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% -0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.5%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 +9.1% +3.3%
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 47.20
9月4日(二)
0130 日本加班工资 7月 -- +4.1%
9月5日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- --
(较上年同期) -- --
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,477
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超1,350
9月6-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728
9月7日(五)
0500 日本领先指标 7月 -- -2.6
同时指标 -- -2.0
9月9日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -0.1%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +0.7%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 -- 盈余4,333
(较上年同期) -- -19.6%
2350 日本GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.3%
环比年率 -- +1.4%
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月10日(一)
0500 日本消费者信心指数 8月 -- 39.7
2350 日本企业调查指数 第三季 -- -5.7 (完)
--整理 肖群英;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3