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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 07:09 BJT

****日韩经济指标预测--9月3日-9月10日****

路透9月3日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月27日当周--------------------------------

9月2日(日)

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.5% -0.2%

(较上年同期) +1.4% +1.5%

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 +9.1% +3.3%

----------------------------------9月3日当周--------------------------------

9月3日(一)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 47.20

9月4日(二)

0130 日本加班工资 7月 -- +4.1%

9月5日(三)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- --

(较上年同期) -- --

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,477

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超1,350

9月6-7日

2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728

9月7日(五)

0500 日本领先指标 7月 -- -2.6

同时指标 -- -2.0

9月9日(日)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%

(较上年同期) -- -0.1%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +0.7%

2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 -- 盈余4,333

(较上年同期) -- -19.6%

2350 日本GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.3%

环比年率 -- +1.4%

----------------------------------9月10日当周--------------------------------

9月10日(一)

0500 日本消费者信心指数 8月 -- 39.7

2350 日本企业调查指数 第三季 -- -5.7 (完)

--整理 肖群英;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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