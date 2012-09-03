〔中美贸易〕中国将不对WTO有关中美银行卡争端的裁决提起上诉

路透日内瓦/华盛顿8月31日电---美国周五表示,中国决定不对有关其偏袒国有企业银联,歧视万事达(MA.N)和Visa(V.N)等美国银行卡供应商的贸易委员会裁决提起上诉,美国对此表示欢迎.

"公平开放的金融服务市场对促进全球贸易来说至关重要,"美国贸易代表柯克在声明中称.声明指出,中国现在有30天的时间对如何达到世界贸易组织(WTO)7月16日裁决的要求作出说明.

美国指控中国早在2001年起就曾实施一系列不利于海外电子支付系统供应商的歧视性措施.通过电子支付系统,消费者可以使用信用卡、借记卡、预付卡和其它支付卡购物.

每年中国的电子支付卡交易规模超过1万亿美元,对Visa和万事达等美国电子支付服务企业来说,中国是个极具吸引力的市场.

"WTO委员会一致认为,中国具有普遍性的歧视性做法对美国电子支付服务供应商不公平,在支付款交易过程的每个阶段都有歧视行为,"柯克说.

"对中国政府要说的是,那些做法必须停止,"柯克表示.

柯克的办公室称,若能更深入地涉足中国电子支付市场,最多可增加6,000个工作岗位.

中国直到周五才将是否打算对7月裁决提起上诉的决定通知WTO.

中国政府在声明中淡化这项裁决的重要性,尽管美国认为这是其努力提高中国金融服务业对外开放程度的一次重大胜利.

"实际上,中国电子支付市场开放程度已经很高,"中国商务部表示."委员会的裁决驳斥了美国对中国银联是唯一服务提供商的指控,并确认(中国的政策)没有阻止国外服务提供商进入中国市场."

尽管7月裁决认为中国银联在中国垄断了人民币支付卡的发行和使用,但驳斥了美国认为银联是所有以人民币计价交易的"垄断供应商"的控诉.(完)