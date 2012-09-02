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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 07:44 BJT

《汇市简讯》美元/坡元在亚洲早盘时段上扬,较上周五纽约市场反弹

2325GMT * 美元/坡元周一开盘报1.2498,迄今为止波动区间为1.2485-99 * 周五晚间的波动区间为1.2463-1.2500,纽约市场收报1.2480 * 实际上纽约市场收盘后几分钟美元/坡元跌至低点1.2463 * 今日高开看来有些过度,预示着今日应止步于1.2500 * 中国PMI数据疲弱,但其影响为美联储9月13日会议上出台量化宽松政策的预期所抵消 --编译 郑茵; 审校 张涛

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