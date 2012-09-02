《中国报摘》--中国证券报9月3日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
* 头版头条:
--中国证券金融股份有限公司数据显示,转融资交易启动后的前二个交易日共成交转融资66.2亿元人民币.此外,证金公司增资扩股在即,45亿元预计9月中旬到位,可全部用于转融资业务.
* 其他:
--国务院总理温家宝强调,已建成保障房要尽快投入市场.另外,本轮房地产调控已持续两年,房价过快上涨势头总体上得到遏制.但是调控仍处于关键时期.
--新华社石油价格系统数据显示,截至8月30日,三地原油移动均价变化率已达6.87%,9月10日成品油再迎上调窗口.分析人士预计,本次上调幅度可能达500元/吨.
--分析人士表示,猪肉价格的短期上涨带动居民消费价格指数(CPI)反弹已成定局.虽然幅度不会太大,但饲料价格对CPI的滞后性影响更值得关注.预计后者影响将在下半年后期与明年上半年显现,这将考验当前和下半年后期的物价调控.
--证监会期货监管一部副巡视员刘云峰表示,正研究论证碳排放权期货及衍生品.
--根据此前各部委通知,2012年1月1日起,上海证券市场A、B股证券交易监管费由按交易额的千分之0.04,调整为千分之0.02.上交所相关费率参数自9月1日起按上述标准调整,1月1日-8月31日多收的证券交易监管费清退事宜另行通知.
--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)称,其下属公司与尼日利亚交通部签署尼日利亚铁路现代化项目补充合同.项目为设计加施工总承包合同,合同总额14.87亿美元,建设工期36个月.
--据悉,近日重庆市高级人民法院出台办法,对该市法院司法拍卖保证金统一开立账户,由法院、重庆联合产权交易所、银行三方共同合作,对保证金账户实施专款专户管理.重庆联合产权交易所总裁任斌表示,重庆此种做法以后会逐渐向全国铺开.(完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3