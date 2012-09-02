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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 07:49 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月3日

* 头版头条:

--中国证券金融股份有限公司数据显示,转融资交易启动后的前二个交易日共成交转融资66.2亿元人民币.此外,证金公司增资扩股在即,45亿元预计9月中旬到位,可全部用于转融资业务.

* 其他:

--国务院总理温家宝强调,已建成保障房要尽快投入市场.另外,本轮房地产调控已持续两年,房价过快上涨势头总体上得到遏制.但是调控仍处于关键时期.

--新华社石油价格系统数据显示,截至8月30日,三地原油移动均价变化率已达6.87%,9月10日成品油再迎上调窗口.分析人士预计,本次上调幅度可能达500元/吨.

--分析人士表示,猪肉价格的短期上涨带动居民消费价格指数(CPI)反弹已成定局.虽然幅度不会太大,但饲料价格对CPI的滞后性影响更值得关注.预计后者影响将在下半年后期与明年上半年显现,这将考验当前和下半年后期的物价调控.

--证监会期货监管一部副巡视员刘云峰表示,正研究论证碳排放权期货及衍生品.

--根据此前各部委通知,2012年1月1日起,上海证券市场A、B股证券交易监管费由按交易额的千分之0.04,调整为千分之0.02.上交所相关费率参数自9月1日起按上述标准调整,1月1日-8月31日多收的证券交易监管费清退事宜另行通知.

--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)称,其下属公司与尼日利亚交通部签署尼日利亚铁路现代化项目补充合同.项目为设计加施工总承包合同,合同总额14.87亿美元,建设工期36个月.

--据悉,近日重庆市高级人民法院出台办法,对该市法院司法拍卖保证金统一开立账户,由法院、重庆联合产权交易所、银行三方共同合作,对保证金账户实施专款专户管理.重庆联合产权交易所总裁任斌表示,重庆此种做法以后会逐渐向全国铺开.(完)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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