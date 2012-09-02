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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 07:42 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货持稳,上周五受贝南克讲话提振收涨2%

路透东京9月3日电---美国原油期货周一持稳,因美国处在劳工节假期的长周末之中.油价上周五涨2%,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,美联储准备好在必要时采取进一步措施提振经济.

截至2252GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货CLc1微跌0.03美元,报每桶96.44,上周五结算价上升1.85美元至96.47,受好于预期的美国工厂订单和消费者信心数据支撑.

周一美国市场因劳工节休市.

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