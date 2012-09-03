IAEA称朝鲜核反应堆建设获重大进展

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
(本文由路透中文网编译)
路透维也纳8月31日电---国际原子能总署（IAEA）向其成员国发布的年度报告称，过去一年朝鲜在一个轻水核反应堆建设上取得重大进展。该反应堆可能将提升朝鲜生产核武器原料的能力。
IAEA称，在据报朝鲜于2006年和2009年进行过核试验的地方，从卫星图像可以观察到“某些活动”。
该机构表示，由于不能接近这些地点，无法提供关于这些活动目的的技术评估，也无法确认是否有核材料在这些地方使用。
朝鲜称该国需要核能发电，但也宣扬其核威慑能力。该国同多个国家交易过核技术，包括叙利亚和利比亚，可能还有缅甸和巴基斯坦。据信朝鲜正推进第三次核试验计划。
38North网站5月称，朝鲜去年12月暂停的实验性轻水反应堆（ELWR）的建设工程重新启动。
38North网站由美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的美韩研究所和前美国国务院官员Joel Wit联合运营。该网站指出，一旦该新反应堆开始运行，从中生产的材料将足以让朝鲜每年多生产一枚原子弹。
IAEA称，自去年该机构发布前一份报告以来，上述反应堆的建设取得“重大进展”。
这些进展包括反应堆安全壳顶盖的安装，以及安全壳内某些组件可能已安装好。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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