〔金砖国家〕8月31日股汇市收盘纵览

路透9月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月31日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.31%,报947.33点.

中国股市:沪综指周五小幅收跌,再创近43个月收盘新低.尽管受商业保险机构获准承办城乡居民大病保险消息刺激,保险股继续反弹,但仍难挽大盘颓势.在中国8月PMI公布前,且美联储主席贝南克讲话在即,场内谨慎观望气氛浓重,致上海A股成交额创出44个月来新低.沪综指.SSEC收报2,047.522点,下跌5.063点,或0.25%;此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额352亿元人民币,较上日507亿元大幅缩水逾30%,创2008年12月31日334亿元以来最低水平.

[.SSCN]

香港股市:收低,内地股市跌至2009年初以来低点,二者8月均收跌,因最近公布的企业中期业绩令人失望,且近期复苏的机率不高.定于周五进行的MSCI明晟中国指数将进行季度调整,但对周五的成交量提振不大.恒生指数.HSI收跌0.4%,报19,482.6点,守在6月低点至8月高点升势的38.2%回档位.恒生指数8月跌1.6%,为三个月来首次录得月度下跌.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收升,全天在窄幅区间震荡.国际欧元接近本周低点,中间价仅跟随小幅低开,市场亟待从稍晚美联储主席贝南克讲话中嗅出方向.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,270点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4754元.[CNY/CN][ID:nSB1754948]

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印度股市:跌至四周最低收位,ICICI Bank等银行股受挫,因之前公布的印度国内生产总值(GDP)数据强于预期,打压了下月降息的期望;Reliance Industries则在遭花旗降评后下跌.指标股指BSE指数.BSESN跌0.92%,至17,380.75点,为8月3日以来最低收位.该指数周线下挫2.26%,月度收涨0.8%.[.BO][ID:nL4E8JV3I5]

印度汇市:印度卢比自盘中低点反弹,当日收高,此前数据显示4-6月当季印度经济增幅强于预期;而尾盘时欧元大涨也扶助了卢比走势.印度卢比兑美元INR=D2收报55.52/53,远离盘中低点55.7750,周四收报55.63/64.[INR/][ID:nL4E8JV3VS]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,391.860点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.74%至751.23点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.71%至32.3500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.15%,报40.6800.

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巴西股市:拉美股市走势拉锯,因美联储主席贝南克未宣布第三轮量化宽松措施,但为新的刺激举措敞开大门.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.34%至57,061.45点,盘中交投震荡,电力股的跌势盖过了矿业公司淡水河谷(VALE5.SA)的涨势.[ID:nL2E8JVKPC]

巴西汇市:巴西雷亚尔上扬约1%,因投资者将美联储主席贝南克的讲话解读为向第三轮量化宽松敞开大门.雷亚尔兑美元BRBYBRL=最高上涨1%至2.0285,并得以维持自盘初以来的升幅,因投资者预计巴西央行不会为周一将到期的约45亿美元的货币互换作展期,从而降低远期市场上的美元流动性.[ID:nL2E8JVA1S]

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南非股市:逆转盘中跌幅,因美联储主席贝南克为进一步货币宽松措施打开大门.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI升0.27%,至31,172.74点.综合指数.JALSH升0.23%,报35,389.45点.两支指数在贝南克讲话前均下跌.[.J][ID:nL6E8JVEOH]

南非汇市:南非兰特兑美元走坚,此前美联储主席贝南克承诺,将在必要时采取行动刺激经济增长并降低失业.1504GMT,兰特兑美元ZAR=D3涨约1%至8.4020,扭转之前长达一周的颓势.上日纽约尾盘报8.4850.[ZAR/][ID:nL6E8JVGEH](完)