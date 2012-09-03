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货币新闻 | 2012年 9月 3日 星期一 09:05 BJT

〔中国数据〕8月官方非制造业PMI为56.3,上月为55.6--国家统计局

路透北京9月3日电---中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周一公布,中国8月非制造业商务活动指数升至56.3;上月为55.6.

稍晚本地时间10:30,汇丰将公布8月中国制造业PMI终值.

作为宏观经济先行指标,中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复[ID:nSB1755732]

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2012/8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 9月 8月

非制造业PMI 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5 55.8 57.1

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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