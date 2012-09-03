〔中国数据〕8月官方非制造业PMI为56.3,上月为55.6--国家统计局

路透北京9月3日电---中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周一公布,中国8月非制造业商务活动指数升至56.3;上月为55.6.

作为宏观经济先行指标,中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复[ID:nSB1755732]

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)