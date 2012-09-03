〔中国数据〕8月官方非制造业PMI为56.3,上月为55.6--国家统计局

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透北京9月3日电---中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周一公布,中国8月非制造业商务活动指数升至56.3;上月为55.6.
稍晚本地时间10:30,汇丰将公布8月中国制造业PMI终值.
作为宏观经济先行指标,中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复[ID:nSB1755732]
中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.
非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2012/8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 9月 8月
非制造业PMI 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5 55.8 57.1
注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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