〔中国房地产〕坚决遏制投机性购房,已建成保障房要尽快投入市场--总理

路透北京9月3日电---中国国务院总理温家宝称,巩固房地产市场调控成果,需坚决遏制投资投机性购房需求,更重要的是增加住房有效供应,包括普通商品房和保障房供应,特别是已建成的保障房要尽快投入市场.

新华社援引温家宝近日在天津考察时指出,做好保障房工作是稳定房价、巩固房地产市场调控成果的重要支撑.虽然本轮房地产调控已令房价过快上涨势头总体上得到遏制,但房地产市场调控仍处于关键时期.

他并强调,衡量安居工程进展好坏、水平高低,要看是否及时投入市场."如果建成的保障房放在那里不能使用,或群众使用不满意,既解决不了群众的困难,也不能发挥保障性安居工程推动经济增长的作用,就不能说是合格".

温家宝表示,2009年至2011年底,全国共开工建设城镇保障房2,100多万套,基本建成1,100万套.保障性住房覆盖面从2008年不足4%提高到11%.

中国今年计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套,前七个月新开工已完成全年约八成计划.

此前公布的中国70个大中城市新建商品住宅价格连续两月环比上涨,但人民日报援引业内人士称,已有政策若能从严执行,市场不具大幅反弹条件,楼市调控当前仍以稳字当头,调控加码可能较小.(完)