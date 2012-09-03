梁光烈访问印度,寻求改善中印关系

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里9月2日电（记者 Frank Jack Daniel/Matthias Williams）---中国国防部长梁光烈对印度进行罕见访问，在中国政府领导层即将换届并面临南中国海争端之际，这应当有助于避免中印发生边境摩擦。
这是中国国防部长时隔八年首次访问印度。梁光烈此行还令外界注意到中印两国争夺亚洲影响力和资源的竞争。
梁光烈是在周日下午抵达孟买的，他此行的目的是寻求打消印度对中国构建包围印度的“珍珠链”的担忧。在此之前，他还对斯里兰卡进行了访问。
中印互为邻国，又都是新兴超级大国，双方关系复杂。两国双边贸易快速增长，但中方警惕印度同美国的密切关系，印度也对两国半个世纪前的边境之战记忆犹新。
印度本周表示，在为期四天的印度之行中，梁光烈将与印度国防部长安东尼（A.K. Antony）讨论边界安全议题，双方可能宣布举行新一轮联合军事演习。
双方预计还会对阿富汗和巴基斯坦问题、北约军队2014年从阿富汗撤军后出现的安全挑战等议题进行讨论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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