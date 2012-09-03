〔中港个股〕中铁建旗下公司签尼日利亚项目补充合同,金额14.87亿美元

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透上海9月3日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)上周六公告称,旗下的中国土木工程集团有限公司与尼日利亚交通部正式签署尼日利亚铁路现代化项目补充合同(拉各斯至伊巴丹段),合同总额14.87亿美元.
公告显示,该段铁路全长156.8公里,项目为设计+施工总承包合同,建设工期36个月.
2006年中土公司与尼日利亚交通部签订了尼日利亚铁路现代化项目(拉各斯-卡诺段)的实施合同,合同金额83亿美元;2008年尼日利亚交通部来函要求该项目暂时停工.经过多次磋商,双方同意保留尼日利亚铁路现代化项目原合同,为缓解业主资金压力,项目采取分段实施,先期启动阿布贾至卡杜纳和拉各斯至伊巴丹段.
2009年10月中土公司与尼日利亚交通部又签署了尼日利亚铁路现代化项目分段实施阿布贾至卡杜纳段补充协议.阿布贾(伊都)至卡杜纳段单线铁路总长186.5公里,合同额8.5亿美元,合同工期36个月.
中国铁建A股上周五收报4.25元人民币,过去一个月累计下滑9.2%.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选