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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 08:21 BJT

〔韩国股市〕盘初微升,因贝南克讲话并未关上放宽政策的大门

路透首尔9月3日电---韩国股市.KS11周一盘初微升,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)贝南克在周末的讲话仍令人们对放宽政策寄予厚望.

0001GMT,综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.2%至1,909.06(完).

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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