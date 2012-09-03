〔韩国股市〕盘初微升,因贝南克讲话并未关上放宽政策的大门

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透首尔9月3日电---韩国股市.KS11周一盘初微升,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)贝南克在周末的讲话仍令人们对放宽政策寄予厚望.
0001GMT,综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.2%至1,909.06(完).
--编译 孙茉莉;审校 张涛
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路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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