《中国报摘》--其他报纸重要消息9月3日

**上海证券报**
--中国证监会投资者保护局日前表示,将进一步深化新股发行改革、查处公司上市"业绩变脸"背后涉及的违法违规行为;建立健全退市责任的追究机制、赔偿机制和司法救济机制等;另外,此前出台的一系列政策措施均旨在长期基础性制度建设,而非调节股指短期涨跌,投资者不宜用"政策救市"眼光看待.
--上海市委组织部任前公示显示,中金所总经理朱玉辰拟任浦发银行(600000.SS)行长、党委副书记和副董事长.今年1月,该行曾公告,原行长傅建华因年龄原因,不再担任副董事长和行长,由吉晓辉代行行长.
**人民日报**
--评论文章称,中国应进一步加强形势分析和政策储备,要根据经济形势发展和市场变化,继续加强和改善宏观调控,果断加大预调微调力度,搞好财税、金融、外贸、产业等政策的储备,研究制定并适时启动相关政策预案.
**第一财经日报**
--停摆三年后,开放10万多亿元人民币银行理财资金进入证券交易所市场终获实质进展.日前中国证券登记结算有限责任公司有关负责人表示,银行理财产品开立证券账户从事股票和债券交易,证监会和银监会正积极研究,稳步推进.
**证券时报**
--中国证券金融股份公司除将于9月中旬新增45亿元股本外,还将择机借入200亿元次级债券,并稳步开展发行证券公司债券、发行短期融资券和进入银行间同业拆借市场准备工作.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/李然; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]