《中国报摘》--金融时报9月3日

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
* 头版头条:
--中国利率市场化改革取得重大进展并在明显提速,具有先货币和债券市场,后存贷款利率,和先外币后本币,先贷款后存款的特点.
* 其他:
--民生金融租赁获得国家发改委核准,赴香港借用20亿元人民币国际商业贷款,主要用于民生租赁在境外开展船舶和商务机租赁业务,是中国金融租赁业在负债业务和解决融资瓶颈方面的实质性突破.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李然; 审校 林高丽
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路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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