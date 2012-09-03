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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 08:18 BJT

《中国报摘》--金融时报9月3日

* 头版头条:

--中国利率市场化改革取得重大进展并在明显提速,具有先货币和债券市场,后存贷款利率,和先外币后本币,先贷款后存款的特点.

* 其他:

--民生金融租赁获得国家发改委核准,赴香港借用20亿元人民币国际商业贷款,主要用于民生租赁在境外开展船舶和商务机租赁业务,是中国金融租赁业在负债业务和解决融资瓶颈方面的实质性突破.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然; 审校 林高丽

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