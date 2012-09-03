〔中国新债〕国开行周五将发行101.66亿元ABS,为近四年来中国ABS首单

路透上海9月3日电---暂停近四年的信贷资产证券化即将重启.中国国家开发银行[CHDB.UL]上周五稍晚公告称,已发起今年第一期信贷资产支持证券(ABS),发行总额101.66亿元人民币,共分为优先A-1档、优先A-2档、优先A-3档、优先A-4档、优先B档和次级挡.簿记建档时间为本周五(7日).

刊登在上海清算所网站的发行说明书显示,本期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托机构,国开证券和国泰君安证券为联席主承销商,起息日为2012年9月11日,按季付息.

以下为该期ABS各档的发行细节:

金额(亿元) 付息方式 法定到期日 预期到期日 加权平均期限 评级

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优先A-1档 13.3 固定利率 2018/1/12 2013/1/12 0.31年 AAA

优先A-2档 15.5 固定利率 2018/1/12 2013/7/12 0.81年 AAA

优先A-3档 22.8 固定利率 2018/1/12 2014/1/12 1.33年 AAA

优先A-4档 29.08 固定利率 2018/1/12 2015/1/12 2.05年 AAA

优先B档 12 固定利率 2018/1/12 2015/1/12 1.56年 AA

次级档 8.9844 无票面利率 2018/1/12 2016/1/12 2.66年 未评级

注:法定到期日并不是资产支持证券的实际到期日,资产支持证券的本金将可能于法定到期日前清偿完毕.

本期ABS中,优先级各档资产支持证券将采用簿记建档方式在银行间市场公开发行并上市交易,次级档证券由受托机构定向发行,并在认购人之间通过协议方式,进行自行转让或者委托主承销商协助办理转让.此外,发起人国家开发银行将持有该单资产支持证券发行规模5%的次级档证券.

在本期ABS资产池中,共包含49笔贷款,加权平均贷款年利率6.27%.

此前,银监会人士撰文指出,有必要推广信贷资产证券化,盘活资产,改善银行资本充足率,现在是好时机,应总结信贷资产证券化试点阶段和扩大试点阶段经验,将信贷资产证券化业务作为一项常规业务来开展.[ID:nSB1411184]随后央行、银监会、财政部联合下发《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》,国务院并批复信贷资产证券化额度共500亿元人民币.

中国的信贷资产证券化试点开始于2005年,截止到2008年底,共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点,发行总规模为667.85亿元.无论在数量还是规模上,信贷证券化在债券市场中占比均较低.而自金融危机爆发以来,监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧,延缓了市场发行速度,并于2008年年底暂停不良资产证券化试点,进入2009年来,资产证券化进程停滞.(完)

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