〔全球金市〕金价徘徊在五个月高点附近,寄望美联储推出刺激措施

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透新加坡9月3日电---金价周一在五个月高点附近徘徊,继美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席上周对经济做出黯淡评估后,市场对其祭出刺激措施的期望支撑金价.
0016GMT,现货金XAU=小跌0.3%至1,686.43,略低于上周五所及的五个月高点1,692.71.
美国期金GCcv1几无变动,报1,689.
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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