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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 08:48 BJT

〔全球金市〕金价徘徊在五个月高点附近,寄望美联储推出刺激措施

路透新加坡9月3日电---金价周一在五个月高点附近徘徊,继美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席上周对经济做出黯淡评估后,市场对其祭出刺激措施的期望支撑金价.

0016GMT,现货金XAU=小跌0.3%至1,686.43,略低于上周五所及的五个月高点1,692.71.

美国期金GCcv1几无变动,报1,689.

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