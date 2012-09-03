〔标题新闻〕德经济部长支持德央行总裁魏德曼反对欧央行购债的立场,称这不能取代经济改革

《中国企业债发行日程表》--2月22日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 广水市鑫源 8 7 2/28簿记建档 -- AA- 3/1-3/7 长江证券 投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 上限5.80% AA- 2/23-2/24