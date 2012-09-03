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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 09:21 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月3日-9月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月3日(一)

暂无重要经济事件.

9月4日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至9月5日).

科特迪瓦阿比让--世界银行行长金墉访问科特迪瓦(象牙海岸).

坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.

圣地亚哥--智利央行发表季度货币政策报告(IPoM).

加纳共和国阿克拉--加纳总统John Mahama公布经济和社会政策措施纲要.

9月5日(三)

曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730).

俄罗斯符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织部长级会议(至9月6日).

基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源业改革和社会计划的技术内容(最后一日).

华沙--波兰央行宣布利率决定(0930).

南非比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus在南非新钞发布会上讲话(0600).

内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会(MPC)会议.

9月6日(四)

法兰克福--欧洲管委会会议(0700),随后公布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).

符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(最后一日).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议.

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.

亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.

利马--秘鲁央行召开货币政策会议.

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.

9月7日(五)

墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.

9月8日(六)

符拉迪沃斯托克--第20次亚太经合组织(APEC)经济领导人会议(至9月9日).

9月9日(日)

符拉迪沃斯托克--第20次亚太经合组织(APEC)2012年峰会周(最后一日).

9月10日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.

阿克拉--加纳央行召开货币政策委员会会议(至9月12日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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