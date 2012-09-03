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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 09:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月3日-9月10日

路透9月3日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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9/4 0130 日本 10年期公债

9/4 1530 美国 13周期和26周期国库券

9/5 英国 17.5亿英镑 票息4.5%,2042年到期的公债

9/5 0120 日本 六个月期贴现国库券

9/5 0600 德国 50亿欧元 2022年9月4日到期的10年期联邦债券

9/5 1530 美国 四周期国库券

9/6 法国 OAT债券

9/6 0120 日本 三个月期贴现国库券

9/6 0130 日本 30年期公债

9/6 西班牙 政府公债标售

9/7 英国 国库券

9/10 0600 德国 40亿欧元 2013年3月13日到期的六个月期国库券

9/10 1530 美国 13周期国库券

9/10 1530 美国 26周期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 隋芬;审校 戴素萍

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