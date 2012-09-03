《全球主要国家债券发行预告》--9月3日-9月10日

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透9月3日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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9/4 0130 日本 10年期公债
9/4 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/5 英国 17.5亿英镑 票息4.5%,2042年到期的公债
9/5 0120 日本 六个月期贴现国库券
9/5 0600 德国 50亿欧元 2022年9月4日到期的10年期联邦债券
9/5 1530 美国 四周期国库券
9/6 法国 OAT债券
9/6 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/6 0130 日本 30年期公债
9/6 西班牙 政府公债标售
9/7 英国 国库券
9/10 0600 德国 40亿欧元 2013年3月13日到期的六个月期国库券
9/10 1530 美国 13周期国库券
9/10 1530 美国 26周期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 隋芬;审校 戴素萍
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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