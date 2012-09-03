《交易视点》中国信用债9月供给压力料减轻,高等级中票价值渐显--中金

路透北京9月3日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，9月份银行间市场的信用债尤其是中长期品种的净增量会有所下降。仍然维持“短融+超AAA长期企业债”的哑铃型配置建议，但随着高等级中票收益率向年初的水平靠拢，其相对价值在逐步增强。

交易所方面，短期调整压力主要来自于半年报业绩恶化的基本面风险；中期看，交易所信用债的流动性风险在上升。总体而言，在半年报业绩风险集中释放后，我们仍对高收益债保持谨慎，若出现阶段性反弹，应趁势减持。

**银行间:9月供给压力有望减轻**

8月信用债总净增量接近2300亿，已经是6月以来连续第三个月净增量在2000亿以上，且中长期品种占比明显提高，主要源自AAA级大规模项目的集中发行以及城投债发行的提速。我们预计下半年信用债净增量将达到1-1.1万亿，超过我们年中预估的9300亿的区间上限。

首先，超AAA企业如铁道部和中石油的发行计划都进一步增加；第二，受基建投资提速的影响，定向工具的注册额呈现逐月上升的趋势，下半年净增量将超过上半年；第三，下半年银行信贷增量低于上半年，企业发债替换贷款的需求增加。

不过目前5年期AAA级中票的发行利率已回到年初的水平，而贷款利率低于年初的水平，这意味着中票对于高等级发行人的低融资成本优势有所下降，发行节奏会开始趋缓，加上9月份信贷会出现季节性的回升，我们预计9月份的信用债尤其是中长期品种的净增量会有所下降。

事实上，短融中票已经连续四周没有公告新注册，注册余额相比8月初也略有回落。从7月以来由供需失衡引发的信用债调整中中票的跌幅最大，我们仍然维持“短融+超AAA长期企业债”的哑铃型配置建议，但随着高等级中票收益率向年初的水平靠拢，其相对价值在逐步增强，4.8%以上可考虑重新增持。

**交易所:短期业绩风险,中期流动性风险**

短期来看，交易所信用债的调整压力主要来自于半年报业绩恶化的基本面风险，所以盈利大幅下滑的公司债调整的幅度远大于对业绩不敏感的城投债。

尽管短期盈利恶化对于债权投资人来讲并不会立即带来直接伤害，但投资者对于发行人业绩越来越敏感显示其基于长期信用风险上升和盈利持续恶化带来的退市风险加大情况下的风险偏好下降。

中期来看，交易所信用债的流动性风险在上升，去杠杆压力受折算率新规的影响增大，近期非常不活跃的中高等级个券出现放量下跌是一个值得警惕的信号。

总体而言，在半年报业绩风险集中释放后，我们仍然对高收益债保持谨慎，如果出现阶段性反弹，应趁势减持。

此外，新债发行利率已开始逐步回升，对二级市场收益率也会形成抬高的作用。

本周09富力债大幅溢价的情况下公告上调票面利率，可能与万通债一样，是投资人与发行人博弈的结果。公司仍具有较强实力，我们维持4+评分不变，债券上调票面利率后收益率水平高于交易所同类品种，可能有短期交易机会。

**新券配置建议**

本周新发短融整体资质尚可，但缺乏相对价值特别突出的品种，评级偏高的包括AA+湘高速（评分4+）、AA-彩虹（评分5）和南天（评分5+），相对价值较弱，尤其是彩虹连年亏损，主业前景堪忧，建议投资者回避。

新发中票评分也基本达到同评级平均水平，其中AAA中节能（评分3）和AA+建发集（评分4）评级偏高，相对价值较弱。

新发城投企业债中，推荐实际资质较好且发行利率较高的石开发债和中山交通债，资质较弱的品种中可以选择上交所可回购的益阳城投债和湘潭九华债。

两支非城投企业债中，珠海水务债定价基本合理，飞达债相对于交易所低评级公司债以及本周新发公司债金瑞债和中孚债都没有优势。

新发公司债中，对主体要求不高的投资者可以考虑集优债，其他4支投机级债券中金瑞债和中孚债收益率在7.5%以上，债项资质尚可，有一定风险承受能力的投资者可以考虑。

**评级调整:中远评级展望下调至负面**

本周共有5项评级调整行动，其中中远评级展望调整至负面，中金评分由2+下调至2；其余4项均为主体评级上调1小档，中金评分均维持不变。

12渝李渡债设有上交所发行，主体评级上调至AA后可能获得回购资格。(完)

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