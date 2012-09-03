更正:〔新闻稿〕中国8月非制造业商务活动指数为56.3%,比上月升0.7个百分点

(更正:标题中8月非制造业商务活动指数应为"56.3%",非"55.6%")

(以下为中国国家统计局周一公布的2012年8月中国非制造业商务活动指数的新闻稿全文)

2012年8月，中国非制造业商务活动指数为56.3%，比上月上升0.7个百分点，继续位于临界点——50%以上。

分行业情况看，建筑业商务活动指数为61.1%，比上月上升0.7个百分点，继续位于较高的景气区间；服务业商务活动指数为55.1%，比上月上升0.7个百分点，其中航空运输业、租赁及商务服务业、住宿业、电信广播电视和卫星传输服务业等行业商务活动指数位于临界点以上，企业业务总量保持增长，铁路运输业、居民服务及修理业、道路运输业等行业商务活动指数位于临界点以下，企业业务总量有所减少。

新订单指数小幅回落。新订单指数为52.7%，比上月回落0.5个百分点，表明非制造业企业新订单数量继续保持增长，但增速略有放缓。分行业看，建筑业新订单指数为55.3%，比上月回落1.7个百分点，表明建筑业市场需求增速放缓；服务业新订单指数为52.1%，比上月回落0.1个百分点，其中航空运输业、互联网及软件信息技术服务业、租赁及商务服务业等行业新订单指数高于临界点，市场需求有所增长，道路运输业、水上运输业、铁路运输业、房地产业等行业新订单指数低于临界点，市场需求有所减少。

中间投入价格指数升至临界点以上。中间投入价格指数为57.6%，比上月上升7.9个百分点，表明非制造业企业在经营过程中的中间投入价格上升。分行业看，建筑业中间投入价格指数为50.9%，比上月上升4.7个百分点，表明建筑业企业生产经营成本上升；服务业中间投入价格指数为59.3%，比上月上升8.8个百分点，服务业中各行业中间投入价格指数均高于临界点。

收费价格指数重回临界点以上。收费价格指数在连续3个月低于临界点后，本月重回50%以上，为51.2%，比上月上升2.5个百分点，表明非制造业企业销售或收费价格上升。分行业看，建筑业收费价格指数为49.5%，比上月回升1.9个百分点；服务业收费价格指数为51.7%，比上月上升2.7个百分点，其中租赁及商务服务业、批发业、航空运输业、零售业等行业收费价格指数高于临界点，水上运输业、电信广播电视和卫星传输服务业、邮政业等行业收费价格指数低于临界点。

业务活动预期指数高位小幅回落。业务活动预期指数为63.2%，虽比上月回落0.7个百分点，但继续位于较高景气区间，表明非制造业企业对未来企业经营预期继续持乐观态度。分行业看，邮政业、零售业、住宿业、房屋建筑业等行业业务活动预期指数处于70%以上的高位。

中国非制造业PMI分类指数（经季节调整） 单位：%

商务活动 新订单 中间投入价格 收费价格 业务活动预期

2012年1月 55.7 52.2 58.2 51.1 65.3

2012年2月 57.3 52.7 59.0 51.2 63.8

2012年3月 58.0 53.5 60.2 52.0 66.6

2012年4月 56.1 52.7 57.9 50.3 66.1

2012年5月 55.2 52.5 53.6 48.5 65.4

2012年6月 56.7 53.7 52.1 48.6 65.5

2012年7月 55.6 53.2 49.7 48.7 63.9

2012年8月 56.3 52.7 57.6 51.2 63.2 (完)