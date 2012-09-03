韩国已公布经济指标--2012/9/3

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.4%-@-p +0.9%-@-r 9月 5日 --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +1.2% +1.5% -- --
工业生产(m/m) 7月 -1.6%-@ -0.6%-@-r -- --
失业率 7月 3.1%-@ 3.2%-@ 9月11日 --
贸易收支(亿美元) 8月 顺差20.4-p 顺差28-r -- --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 王翔琼;审校 郑茵
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路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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