《投行看数据》中国制造业前景续疲软,9月或迎来一次降息或降准--摩根大通

路透北京9月3日电---中国8月官方制造业PMI意外跌破荣枯分水岭,摩根大通就此发布报告称,在国内制造业领域前景持续疲软的情况下,中国9月或将再度迎来一次降息或者一次降准.

摩根大通并分析认为,中国政策放松的影响将逐步在国内方面得以显现,但负面的外部环境将通过影响出口,成为未来数月中国经济的主要风险因素.

"疲弱的经济数据很可能将触发近期政策进一步放松.9月份,货币政策放松很可能将以一次降息或降准的形式出现.我们预计8月CPI将小幅反弹至2%,不过这依然为再度降息留有空间",报告预计.

而在数量型工具方面,摩根大通指出,央行已更多采取公开市场操作(逆回购),来向银行系统注入流动性,因而降准的时点将更加难以预测.不过,上述两种工具并非完全可替换,因而预计今年剩余月份中,中国还将下调存款准备金率三次,用以支持稳定的货币供应增长.

另外,在财政政策方面,若结构性减税及鼓励民间资本进入得以成功实施,那么将能够在短期和长期都帮助支持经济增长.

中国宏观经济先行指标--8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,为49.2,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复.[ID:nSB1755732](完)