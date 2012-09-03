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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 09:22 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国赣粤高速(600269.SS)12亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行主承 
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  二、新债上市:

  五矿集团20亿元六个月期超短期融资券011233002,票面利率3.98% 
  国电集团75亿元人民币一年期短融041252034,票面利率4.12% 
  福建交通运输集团5亿元一年期短融041259050,票面利率4.82% 
  中铁十五局集团2.5亿元一年期短融041260054,票面利率4.82% 
  南天信息(000948.SZ)2亿元一年期浮息短融(三个月定存基准)041260055,基本利差2.60%
  新海宜(002089.SZ)1亿元一年期短融041254043,票面利率6.60% 
  江苏京沪高速5亿元一年期短融041261030,票面利率4.45% 
  中国化工集团25亿元五年期中期票据1282309,票面利率4.78%
  红星美凯龙家居集团6亿元三年期中票1282310,票面利率5.44%
  山东招金集团7亿元三年期中票1282311,票面利率5.03%
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  三、缴款: 

  国家开发银行60亿元一年期第四次增发债120228,发行价100.29元
  国开行60亿元三年期第四次增发债120229,发行价99.7685元
  国开行60亿元五年期第四次增发债120230,发行价99.64元
  国开行60亿元七年期第四次增发债120231,发行价99.8558元
  国开行60亿元10年期第四次增发债120232,发行价99.18元
  华电集团40亿元九个月期超短融
  厦门建发集团9亿元五年期中票
  国家开发银行60亿元一年期续发固息金融债120228,发行价格100.29元
  国开行60亿元三年期续发固息金融债120229,发行价格99.7685元
  国开行60亿元五年期续发固息金融债120230,发行价格99.64元
  国开行60亿元七年期续发固息金融债120231,发行价格99.8558元
  国开行60亿元10年期续发固息金融债120232,发行价格99.18元
  江苏新海连发展集团13亿元八年期固息债1280253,票面利率7.00%
  牡丹江国投控股公司12亿元七年期固息债1280258,票面利率7.08% 
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  四、还本付息:

  华侨城集团30亿元三年期中票0982120到期兑付,票面利率4.20%
  国开行160亿元一年期固息金融债110249到期兑付,票面利率4.30%
  浙江农贸集团4亿元一年期短融1181383到期兑付,票面利率7.10%
  白云机场(600004.SS)10亿元一年期短融1181393到期兑付,票面利率5.78%
  湖南湘投控股集团10亿元一年期短融1181394到期兑付,票面利率6.80%
  鹏博士(600804.SS)4亿元一年期贴现短融1181395到期兑付,参考收益率7.9214%
  中国航空工业集团40亿元三年期中票0982123到期兑付,票面利率3.80%
  国开行300亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090210付息,基本利差0.54%
  农发行150亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债090407付息,基本利差0.20%
  山东鲁能集团30亿元五年期中票0982119付息,票面利率4.95%
  财政部240亿元30年期固息国债100003付息,票面利率4.08%
  通辽城投10亿元七年期固息债1080102付息,票面利率5.98%
  寿光金财公有资产经营公司10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080103付息,票面利率6.18%
  常德城投15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080104付息,票面利率5.63%
  中国农业发展集团10亿元五年期中票1082148付息,票面利率4.16%
  国开行200亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债110250付息,基本利差0.89%
  进出口银行200亿元五年期固息金融债110316付息,票面利率4.37%
  中国兵器工业集团15亿元五年期中票1182238付息,票面利率5.83%
  国开行279.7亿元五年期固息金融债080215付息,票面利率4.81%
  中信国安集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票0982121付息,基本利差2.03%
  中国节能投资公司14亿元五年期中票0982122付息,票面利率5.10%
  财政部280亿元20年期固息国债100029付息,票面利率3.82%
  国开行160亿元七年期固息金融债110211付息,票面利率4.33%
  中国西电(601179.SS)7亿元三年期中票1182239付息,票面利率5.75%
  天音控股(000829.SZ)4亿元三年期中票1182240付息,票面利率7.24%
  永城煤电集团5亿元10年期固息债078046付息,票面利率5.34%
  中国网通集团50亿元五年期固息债088030付息,票面利率5.29%
  中国船舶重工集团35亿元七年期固息债088034付息,票面利率5.60%
  安徽皖维高新材料公司7亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082149付息,基本利差1.65%
  国开行100亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债110212付息,基本利差-0.15%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
  
  --中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,显示经济下行压力仍较大,势头并未能
遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复.[ID:nSB1755732]

  --中国证券登记结算公司近日发布新规,明确全面放开保险资产管理公司资产管理计划开
户,而信托产品开户也已重启.这意味着证券市场上,机构投资者队伍进一步丰富.而银行理财
产品开立证券账户从事股票和债券交易,证监会和银监会正在积极研究中.[ID:nSB1755804]

  --国家统计局9/9公布8月工业品价格指数(PPI)          (7月为-2.9%) 
                     8月居民消费价格指数(CPI)        (7月为1.8%) 
                     1-8月城镇固定资产投资           (1-7月为20.4%)
                     8月社会消费品零售总额           (7月为13.1%) 
                     8月工业增加值                   (7月为9.2%) 
                     8月房地产投资和销售情况月度报告

    国家海关9/10公布8月进出口贸易数据               (7月贸易顺差251.5亿美元) 

    国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告
              9/27公布1-8月规模以上工业企业利润               
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 冉莹/李宏薇; 审校 丁淑琴/刘昕

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