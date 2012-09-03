《中国债券市场每日交易备忘》--9月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国赣粤高速( 600269.SS )12亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 五矿集团20亿元六个月期超短期融资券011233002,票面利率3.98% 国电集团75亿元人民币一年期短融041252034,票面利率4.12% 福建交通运输集团5亿元一年期短融041259050,票面利率4.82% 中铁十五局集团2.5亿元一年期短融041260054,票面利率4.82% 南天信息( 000948.SZ )2亿元一年期浮息短融(三个月定存基准)041260055,基本利差2.60% 新海宜( 002089.SZ )1亿元一年期短融041254043,票面利率6.60% 江苏京沪高速5亿元一年期短融041261030,票面利率4.45% 中国化工集团25亿元五年期中期票据1282309,票面利率4.78% 红星美凯龙家居集团6亿元三年期中票1282310,票面利率5.44% 山东招金集团7亿元三年期中票1282311,票面利率5.03% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行60亿元一年期第四次增发债120228,发行价100.29元 国开行60亿元三年期第四次增发债120229,发行价99.7685元 国开行60亿元五年期第四次增发债120230,发行价99.64元 国开行60亿元七年期第四次增发债120231,发行价99.8558元 国开行60亿元10年期第四次增发债120232,发行价99.18元 华电集团40亿元九个月期超短融 厦门建发集团9亿元五年期中票 国家开发银行60亿元一年期续发固息金融债120228,发行价格100.29元 国开行60亿元三年期续发固息金融债120229,发行价格99.7685元 国开行60亿元五年期续发固息金融债120230,发行价格99.64元 国开行60亿元七年期续发固息金融债120231,发行价格99.8558元 国开行60亿元10年期续发固息金融债120232,发行价格99.18元 江苏新海连发展集团13亿元八年期固息债1280253,票面利率7.00% 牡丹江国投控股公司12亿元七年期固息债1280258,票面利率7.08% ============================================================================== 四、还本付息: 华侨城集团30亿元三年期中票0982120到期兑付,票面利率4.20% 国开行160亿元一年期固息金融债110249到期兑付,票面利率4.30% 浙江农贸集团4亿元一年期短融1181383到期兑付,票面利率7.10% 白云机场( 600004.SS )10亿元一年期短融1181393到期兑付,票面利率5.78% 湖南湘投控股集团10亿元一年期短融1181394到期兑付,票面利率6.80% 鹏博士( 600804.SS )4亿元一年期贴现短融1181395到期兑付,参考收益率7.9214% 中国航空工业集团40亿元三年期中票0982123到期兑付,票面利率3.80% 国开行300亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090210付息,基本利差0.54% 农发行150亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债090407付息,基本利差0.20% 山东鲁能集团30亿元五年期中票0982119付息,票面利率4.95% 财政部240亿元30年期固息国债100003付息,票面利率4.08% 通辽城投10亿元七年期固息债1080102付息,票面利率5.98% 寿光金财公有资产经营公司10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080103付息,票面利率6.18% 常德城投15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080104付息,票面利率5.63% 中国农业发展集团10亿元五年期中票1082148付息,票面利率4.16% 国开行200亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债110250付息,基本利差0.89% 进出口银行200亿元五年期固息金融债110316付息,票面利率4.37% 中国兵器工业集团15亿元五年期中票1182238付息,票面利率5.83% 国开行279.7亿元五年期固息金融债080215付息,票面利率4.81% 中信国安集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票0982121付息,基本利差2.03% 中国节能投资公司14亿元五年期中票0982122付息,票面利率5.10% 财政部280亿元20年期固息国债100029付息,票面利率3.82% 国开行160亿元七年期固息金融债110211付息,票面利率4.33% 中国西电( 601179.SS )7亿元三年期中票1182239付息,票面利率5.75% 天音控股( 000829.SZ )4亿元三年期中票1182240付息,票面利率7.24% 永城煤电集团5亿元10年期固息债078046付息,票面利率5.34% 中国网通集团50亿元五年期固息债088030付息,票面利率5.29% 中国船舶重工集团35亿元七年期固息债088034付息,票面利率5.60% 安徽皖维高新材料公司7亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082149付息,基本利差1.65% 国开行100亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债110212付息,基本利差-0.15% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,显示经济下行压力仍较大,势头并未能 遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复.[ID:nSB1755732] --中国证券登记结算公司近日发布新规,明确全面放开保险资产管理公司资产管理计划开 户,而信托产品开户也已重启.这意味着证券市场上,机构投资者队伍进一步丰富.而银行理财 产品开立证券账户从事股票和债券交易,证监会和银监会正在积极研究中.[ID:nSB1755804] --国家统计局9/9公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.9%) 8月居民消费价格指数(CPI) (7月为1.8%) 1-8月城镇固定资产投资 (1-7月为20.4%) 8月社会消费品零售总额 (7月为13.1%) 8月工业增加值 (7月为9.2%) 8月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关9/10公布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差251.5亿美元) 国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹/李宏薇; 审校 丁淑琴/刘昕