非深户赴港"一签多行"暂缓,香港担心不堪重负

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港8月31日电---香港特首梁振英称，非深圳户籍居民赴港“一签多行”（一年多次往返香港）暂缓三周，香港方面担心基础设施难以应付大量游客赴港。

深圳本月稍早称，9月1日起将接受410万非户籍居民以“一签多行”赴港旅游。

但就在此项安排生效的前一天，梁振英宣布此项安排暂缓三周，此前香港向中央政府反映港人担心游客量超出本地负荷。

去年有2,810万人次大陆游客赴港，是香港当地人口近四倍。而今年上半年大陆游客访港已多达1,500万人次，同比跳增23%。

梁振英称，将与中央和大陆其他相关部门协商如何消化大量游客赴港带来的压力。

但梁振英未回答他是否会敦促中央限制赴港的大陆游客人数。

自从2003年放开大陆游客香港自由行以来，香港旅游、零售和餐饮业均受益匪浅。但与此同时抱怨声浪此起彼伏。

香港人抱怨陆客流入推高了地产价格和其他成本，而大陆孕妇赴港生子亦遭诟病。（完）