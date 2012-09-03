〔投行观点〕中国制造业PMI逊于预期,调降三季度GDP至7.5%--法兴银行

路透北京9月3日电---法兴银行周一发布研究报告称,中国8月官方制造业PMI跌幅超出预期,再次下调三季度GDP同比增速预期至7.5%.

法兴银行称,鉴于PMI数据的弱势,预计8月工业、消费和出口数据都将维持缓慢增速,三季度国内生产总值(GDP)增速将低于二季度.(二季度GDP同比增长7.6%)

稍晚本地时间10:30,汇丰将公布8月中国制造业PMI.

中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方至49.2,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复.[ID:nSB1755730]

报告分析认为,新出口订单指数和购进价格指数等,也带来一些经济企稳希望.总之,中国经济底部正在形成,痛苦而缓慢且非常脆弱.

而本轮经济转型会释放中国新的增长潜力,特别是家庭消费和服务行业,但是会以蜗牛一般的速度.政府仍然要采取至少一些老办法--基础设施投资来防止经济的彻底崩溃.

法兴银行认为,最近几个月就稳增长的具体措施,央行也会通过引导市场利率下行来协助.

中国央行行长周小川称,中国经济增长下行压力仍然较大,维护金融稳定亦面临新的挑战,因此要加快重点领域和关键环节改革,完善逆周期宏观审慎管理框架.他并在另一个场合称"不排除任何一种货币政策工具的运用."[ID:nSB1742600][ID:nSB1738324](完)