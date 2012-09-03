〔投行观点〕中国官方制造业PMI体现生产仍在降温,经济或续减速--瑞银

路透北京9月3日电---中国经济见底信号迟迟未至.投资银行瑞银(UBS)最新研究报告称,最新中国官方制造业采购经理人指数(PMI)体现企业生产动能仍在下降,8月份时经济活动有可能在上月基础上进一步减速.

瑞银称,官方制造业PMI分项数据显示,国内订单下降幅度超出了出口订单,这可能体现出国内投资需求疲软;同时,去库存过程仍为完结,在消费需求疲软背景下,制成品库存连降两月后复升,这也迫使企业进一步削减原材料库存.

"最新的PMI数据也支持我们的看法,那就是经济增长的复苏可能要比之前想像的更慢更弱."报告写道.

不过报告也表示,不能对PMI数据进行过度解读,因该数据有时会提供互相矛盾甚至错误的信号.

稍晚本地时间10:30,汇丰将公布8月中国制造业PMI.

中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复.[ID:nSB1755730]

国家统计局和中国物流与采购联合会周六公布,中国宏观经济先行指标----8月官方制造业PMICNPMIB=ECI降至49.2,明显低于此前路透预估中值50.0,略高于去年11月份的前期低点49.(完)