〔路透调查〕日本公债多空动向指标四周来首次转入负值区域

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透东京9月3日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债市场人气四周来首次转入负值区域,尽管受访者预计指标公债收益率(殖利率)不会有重大变动.
日本公债多空动向指标JGBBBI=从上周的正7降至负11.
财务省将于周二标售10年期日本公债,周四将标售30年期公债.
本周投资者的关注点在于欧洲央行周四召开的政策会议,该央行或披露控制西班牙和意大利等高负债国借款成本的举措细节.
欧洲央行会议的隔日,美国将公布非农就业数据.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克上周五并未关上进一步放宽货币政策的大门,称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况;但他并没有就联储下一步行动给出明确暗示.[ID:nSB1755808]
全部受访者中约有37.0%预计本周日债收益率(殖利率)将升高,高于前次调查的20.5%;有37.0%的受访者预计收益率将盘整,低于上次调查的52.3%.
大约26.1%的受访者预计日债收益率将下跌,略低于上次调查的27.3%.
对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值为0.800%,较周五收盘水准高0.5个基点,与上周调查的预期一致.
这次在线调查访问了主要机构的94名日本债市人士,有46人给出了回覆,回覆率为48.9%,其中有21个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.
上述投资大户中约有61.9%投资者预计本周收益率将盘整.
指标10年期公债收益率周一早盘跌1个基点至0.785%,10年期日债期货合约2JGBv1上升0.12点,报144.12.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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