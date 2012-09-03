〔路透调查〕日本公债多空动向指标四周来首次转入负值区域

路透东京9月3日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债市场人气四周来首次转入负值区域,尽管受访者预计指标公债收益率(殖利率)不会有重大变动.

日本公债多空动向指标JGBBBI=从上周的正7降至负11.

财务省将于周二标售10年期日本公债,周四将标售30年期公债.

本周投资者的关注点在于欧洲央行周四召开的政策会议,该央行或披露控制西班牙和意大利等高负债国借款成本的举措细节.

欧洲央行会议的隔日,美国将公布非农就业数据.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克上周五并未关上进一步放宽货币政策的大门,称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况;但他并没有就联储下一步行动给出明确暗示.[ID:nSB1755808]

全部受访者中约有37.0%预计本周日债收益率(殖利率)将升高,高于前次调查的20.5%;有37.0%的受访者预计收益率将盘整,低于上次调查的52.3%.

大约26.1%的受访者预计日债收益率将下跌,略低于上次调查的27.3%.

对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值为0.800%,较周五收盘水准高0.5个基点,与上周调查的预期一致.

这次在线调查访问了主要机构的94名日本债市人士,有46人给出了回覆,回覆率为48.9%,其中有21个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.

上述投资大户中约有61.9%投资者预计本周收益率将盘整.

指标10年期公债收益率周一早盘跌1个基点至0.785%,10年期日债期货合约2JGBv1上升0.12点,报144.12.(完)