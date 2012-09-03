更正:《美国FED焦点》杰克森霍尔年会参加者对美联储独立性的担忧加剧

(更正:内文第九段最后一句"令经济获得了大幅度的助推力"有误,应为"美联储已因此遭到了激烈的批评",并调整原译文语句顺序)

路透杰克森霍尔9月2日电---政治干预日益加剧,尤其是美国共和党的干预,可能会威胁到美国联邦储备理事会(美联储,FED)来之不易的独立地位,恐怕也会削弱外界对这家拥有近百年历史的机构的信心.

这是美联储本次的杰克森霍尔年度货币政策研讨会上,与会经济学家们普遍抱有的心理.众多经济学家表示,美国竞争激烈的总统大选已经使得美联储这个货币管理机构变成了一个政治角逐场地.

"我的确有点担心选举会变成这样,尤其是假如一些较极端人物再次当选的话,而现在这种极端声音来自共和党阵营."普林斯顿大学经济学教授、前美联储副主席布兰德表示.他并补充说,从历史上看,美联储遭遇的反对声音主要是来自左翼党派.

"敌意十分浓厚,"布兰德说.他当年的美联储职务是由美国前总统克林顿所任命.

本次杰克森霍尔年会的主要议题是,美联储主席贝南克及其同僚是否会很快祭出又一轮的货币刺激措施.

但当在会议间隙被问及这一问题时,许多与会者表示对一些政界人士激烈抨击美联储感到忧虑,其中包括一项要求稽核美联储货币政策管理的议案,而且该议案获得越来越多共和党人的支持.

共和党总统候选人罗姆尼曾表示,美联储应受到审查,(如果自己当选总统的话)贝南克当前任期在2014年初到期之后,不会再任命其第三次担任美联储主席.不过,罗姆尼承诺会尊重央行的独立性.贝南克本身也是共和党人,最初由美国前总统布什(布希)(George W. Bush)委任.

美联储现在已经受到定期审查,但国会众议员保罗的提案,使得美联储对货币政策的评议意见也置于审查之下.

决策者曾在2010年推出大规模的购债计划,当时美联储已因此遭到了激烈的批评.部分观察人士认为,压力已经影响到了美联储的行为,并阻止了美联储为推动经济更加强劲的增长而推出更有力的措施.

贝南克在周五做主题演讲中,将大块时间用于表述近期美联储政策的好处,指出这些政策阻止了经济进一步陷入萧条,并帮助失业率步入下行轨道.

但许多共和党人对此颇有微辞,斥责美联储在冒未来发生高通胀的风险,尽管美联储在官方开始降息后连续五年实施扩张政策,却鲜有迹象表明物价上涨压力大幅加剧.

批评者并称,美联储的宽松货币政策使得政府更容易出现巨额赤字.

"现在各央行都受到严密的审视,"原美联储经济学家,现就职于布鲁金斯学会(Brookings Institution)的Karen Dynan表示."部分原因在于,央行在使用这些人们并不真正理解也不真正信任的非常规举措."

根据以往经验,对政治干预货币事务的看法归结为这样一种担心,即如果目光短浅的决策者掌权,他们总是会要求央行大量印钞来刺激经济成长,这在极端的情况下会导致恶性通货膨胀的发生.

但眼下的情况是,反对者把目标瞄准了央行先发制人的行动.在零利率环境中,美联储已被迫扩大政策工具的范围.

密歇根大学福特公共政策学院经济学教授Susan Collins强调了两者对货币政策进行政治干预的危险.

"牺牲(独立性),或许不会产生立竿见影的问题,但中长期而言,将带来一些非常不幸的后果,"Collins称.

这可能包括失去市场信心而导致借贷成本走高,以及损伤央行信誉.(完)