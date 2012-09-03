俄罗斯总统普京呼吁发起俄国防工业"大跃进"

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯8月31日电---俄罗斯总统普京周五称，俄罗斯需要一次“大跃进”以重振国防工业。此番言论有前苏联领导人斯大林（Josef Stalin）在二战前夕大举推进工业化的味道。

“我们应该像1930年代那样，在国防工业现代化方面开展同样强力的、包罗一切的跃进，”普京对俄政府安全委员会表示。他未提及斯大林的名字。

斯大林掌权前苏联27年，外界认为他应该为当时约600万人的死亡负责，但也有很多俄罗斯人对他带领俄罗斯在二战中获胜，以及对俄罗斯工业化的贡献表示赞扬。

自5月开始第三届总统任期以来，普京再次将工业化作为俄罗斯当前的首要任务。他表示，曾经作为前苏联经济支柱的国防工业，已残破不堪。

“很不幸，我们很多企业在技术上仍停留在上个世纪，”普京指出，同时对承接国防订单工厂的松散纪律作出批评。

俄罗斯国防工业官员Dmitry Rogozin在Facebook上发布了斯大林1940年致工厂主的一封信，并讽刺地说“如此加强纪律的方法依然存在”。

斯大林在信中称：“我给你们2-3天时间启动大规模机枪子弹生产……如果生产未及时启动，政府将接管工厂，并枪毙所有懒汉。”

Rogozin随后就其Facebook发布对记者表示：“当然，这是一个笑话。”但他也表示，不遵守纪律的做法无法被容忍。

“我们的卫星在坠落，我们的船舶在沉没，在过去18个月我们太空项目失败了七次，但没有一个工厂感受到后果，”他说。（完）