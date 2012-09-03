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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 10:05 BJT

〔中国新债〕中石油集团下周一将发行200亿元中期票据,期限六年

路透上海9月3日电---中国石油天然气集团周一公告称,将于下周一(10日)在银行间债市发行今年
第四期200亿元人民币中期票据,期限六年.

  公告指出,本期中票将根据市场情况,择机选择簿记建档或招标方式发行.

  中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  中石油集团    200     200        6  9/10簿记或招标 工商银行    AAA       9/11     9/12
                                                     中信银行                                
  =========================================================================================
(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)  

  --发稿 边竞; 审校 林高丽

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