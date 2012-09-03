〔中国新债〕中石油集团下周一将发行200亿元中期票据,期限六年

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透上海9月3日电---中国石油天然气集团周一公告称,将于下周一(10日)在银行间债市发行今年 第四期200亿元人民币中期票据,期限六年. 公告指出,本期中票将根据市场情况,择机选择簿记建档或招标方式发行. 中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK). 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 中石油集团 200 200 6 9/10簿记或招标 工商银行 AAA 9/11 9/12 中信银行 ========================================================================================= (完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 边竞; 审校 林高丽
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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