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债券 | 2012年 9月 3日 星期一 09:58 BJT

〔标题新闻〕欧元区对抗危机的承诺安抚了金融市场,但若承诺不兑现或致信心再度恶化--IMF官员

* IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8JVK5P]

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