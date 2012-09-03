〔中国数据〕8月非制造业PMI升至56.3%,对稳增长拉动作用显现(更新版)

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 8月非制造业PMI升至56.3%
* 新订单和业务活动预期指数小幅回落
* 非制造业经济对稳增长的拉动作用显现
路透北京9月3日电---中国非制造业商务活动指数回升,且继续位于50%的荣枯分水岭之上,非制造业经济对稳增长的拉动作用日渐显现.
国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周一公布,中国8月非制造业商务活动指数较上月升0.7个百分点至56.3%,新订单指数环比小幅回落0.5个百分点,至52.7%.
"8月份,商务活动指数高位回升,反映出非制造业经济对稳增长的拉动作用更加显现."中国物流与采购联合会副会长蔡进表示.
他进一步指出,以零售、住宿餐饮等消费性服务业的明显回升以及信息服务业的活跃,为稳增长奠定了坚实基础;而土木工程建筑业新订单指数连续两个月回升,表明针对稳增长出台的有关投资政策效应开始显现.
分行业看,建筑业商务活动指数为61.1%,比上月上升0.7个百分点,继续位于较高的景气区间;服务业商务活动指数为55.1%,回升0.7个百分点,其中航空运输业、租赁及商务服务业等行业商务活动指数位于临界点以上,企业业务总量保持增长,铁路运输业、居民服务及修理业、道路运输业等位于临界点以下.
蔡进认为,从市场情况来看,今年消费需求对稳增长的作用日渐突出,"稳增长在保持投资稳定的同时,更加需要注重增强消费需求对经济的拉动作用."
8月非制造业企业新订单数量继续保持增长,但增速略有放缓,分行业看,建筑业新订单指数为55.3%,比上月回落1.7个百分点;服务业新订单指数则略降0.1个百分点至52.1%.
此外,中间投入价格指数环比上升幅度最大,超过7个百分点;收费价格指数环比上升2.5个百分点;其余指数升幅在1个百分点以内.
作为宏观经济先行指标,中国8月官方制造业PMI九个月来首次降至50下方,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住,惟分项指数中订单增长趋稳,制造业生产有望恢复[ID:nSB1755732]
中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.
非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2012/8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 9月 8月
非制造业PMI 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5 55.8 57.1
注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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