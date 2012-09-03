〔金属期市〕LME期铜小涨,但对中国增长的担忧限制涨势

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透上海9月3日电---伦敦期铜周一小涨,此前公布的中国8月官方非制造业PMI上升,但对中国经济增长放缓的忧虑仍然持续,限制了涨势.
市场关注本周即将公布的一系列经济数据,包括周一0230GMT公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值.
投资者亦在等候9月7日公布的美国非农就业数据,许多人认为这将决定美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否会很快推出新一轮刺激举措,此前美联储主席贝南克表示对美国就业状况感到忧虑.
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。
路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
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