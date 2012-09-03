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亚洲 | 2012年 9月 3日 星期一 10:08 BJT

〔金属期市〕LME期铜小涨,但对中国增长的担忧限制涨势

路透上海9月3日电---伦敦期铜周一小涨,此前公布的中国8月官方非制造业PMI上升,但对中国经济增长放缓的忧虑仍然持续,限制了涨势.

市场关注本周即将公布的一系列经济数据,包括周一0230GMT公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值.

投资者亦在等候9月7日公布的美国非农就业数据,许多人认为这将决定美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否会很快推出新一轮刺激举措,此前美联储主席贝南克表示对美国就业状况感到忧虑.

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