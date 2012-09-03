〔金属期市〕LME期铜小涨,但对中国增长的担忧限制涨势

美国热股：FIRST SOLAR股价盘初下跌4%，此前公司上调2017年营收预估

路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。