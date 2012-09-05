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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 15:23 BJT

〔中国新债〕财政部下周三将招标发行300亿元固息国债,期限三年

路透北京9月5日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(12日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币固息国债,期限三年.

财政部公告显示,该期债为今年第17期记账式附息国债,利息按年支付.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债竞争性招标时间为9月12日上午9:30-10:30,9月13日开始发行并计息,9月17日发行结束,9月19日起上市交易.(完)

参看详情,请点选中国债券信息网(here)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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