〔中国公开市场〕逆回购操作随资金状况灵活缩量,14天利率下行(更新版)

(新增交易员评论和央行公告)

* 逆回购操作量缩减至950亿元

* 14天利率下行,七天期持稳

* 央行主动引导资金需求导向

* 跨季资金需求较多,有必要启动28天逆回购

路透上海9月4日电---中国银行间资金状况向好,央行公开市场周二逆回购操作量较上周二顺势缩减逾两成至950亿元人民币.其中14天期中标利率下调,除了与流动性趋松相关,同时也体现出央行主动引导长期资金价格下行,给予市场更多信心的意图.

9月银行间资金面又将面临考验.当月公开市场到期量萎靡,机构又经受季末考核和长假备付的双重夹击,料令月末资金需求倍增.不过,得益于央行逆回购的灵活调控,多数投资者对短期内的流动性状况并无太多担忧.

"现在过得很舒服啊,(流动性)紧了就(央行逆回购)放量,松了就缩量."上海一银行交易员表示.

央行公告显示,今日共进行了950亿元逆回购操作.其中,七天期品种操作量为550亿元,中标利率持稳在3.40%.同时进行的400亿元14天期逆回购则打破上周四的稳势,下跌5个基点(bp)至3.50%;自上周二算起,利率一周内已是降了两次.

分析人士指出,央行目前的意图很明显,就是要引导长期资金价格的下降,将资金需求向更长期限方向引导,14天期逆回购利率的频频下调也增添投资者信心.而资金需求疏导至长端,也能倒逼七天期品种市场利率的回落.

上周备受关注的28天逆回购最终询而未发,而周一需求的申报显示,如果本周进行28天逆回购,将在周四操作.

对此,上海另一银行交易员表示,筹借一个月资金的机构肯定有,早盘需求就不少.28天逆回购操作与跨季、跨长假的需求正好相契合,可能触动其需求的申报.同时,利率定位也将成为市场焦点.

北京时间11:30,银行间市场七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS周二报2.4968%,较上日跌逾80个bp;14天期质押式回购加权利率CN14DRP=CFXS报3.0726%,较上日跌逾20个bp.

央行公开市场上周共进行1,650亿元人民币逆回购,滚动操作已持续10周,期限包括七天和14天,当周净回笼540亿元.上周三新增28天期逆回购需求申报,为近10年来首见,但周四并未最终操作.前次28天逆回购操作是在2002年12月31日.

本周一公开市场一级交易商继续同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天、14天及28天,正回购期限为28天及91天.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 950

(周四) 待定

央票到期 30

正回购到期 200

逆回购到期 2,100

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**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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