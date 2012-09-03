〔中国信用债评级〕新世纪将赛维LDK主体评级由A+下调至A

* 发行主体: 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司

* 发行量及品种: 4亿元一年期短期融资券(11赛维CP01CN041158006=CFXS)

5亿元三年期中期票据(11赛维MTN1CN1182367=CFXS)

* 评级公司: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

* 评级调整情况: 主体长期信用评级由A+下调至A

评级展望维持负面

11赛维MTN1债项信用等级由A+下调至A

维持11赛维CP01债项信用等级A-1

路透上海9月3日电---中国上海新世纪资信评估公司发布最新跟踪评级报告,将江西赛维LDKLDK.N主体长期信用等级由A+下调至A,评级展望维持负面,并将11赛维MTN1债项信用等级由A+下调至A,但维持11赛维CP01债项信用等级A-1.

新世纪资信指出,受光伏设备制造行业景气度大幅下滑影响,2012年上半年江西赛维生产销售规模同比大幅减少,开工率持续下降,销售价格与成本倒挂,较一季度经营亏损扩大,经营状况存在进一步弱化趋势.而7-8月,江西赛维的开工率较上半年继续下降.

此外,继5月美国对中国太阳能电池反倾销初裁后,欧盟也启动了对中国光伏产品反倾销调研工作,若正式立案,国内光伏产品的出口难度将进一步加大,光伏制造设备行业的经营环境或将进一步恶化.

赛维的短融和中票交易并不活跃,其中11赛维CP01最近成交在7月26日,收益率为13.69%,中债最新估值CN041158006=CDCT为6.41%;11赛维MTN1最近成交在8月22日,收益率为7.71%,中债估值CN1182367=CDCT为8.38%.

中国中诚信国际信用评级有限责任公司此前发布报告,继续维持光伏行业的展望为负面,并将晶科能源有限公司(JKS.N)、英利能源(中国)有限公司和江苏中能硅业科技发展有限公司的主体评级展望调整为负面.[ID:nSB1733870](完)

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