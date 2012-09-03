〔美国农业〕飓风艾萨克来袭推迟作物收割并造成一些损害

路透芝加哥8月31日电---一位农业气象专家称,飓风艾萨克(Isaac)残余势力带来的风雨周五(8月31日)和周末料将横扫美国中西部的中部,推迟作物收割并导致局部地区受损.

在墨西哥湾沿岸地区居民准备开始清量工作之时,艾萨克继续肆虐,为密西西比下河谷地区带来强降雨和巨大洪灾的威胁.

在艾萨克周三重创美国墨西哥湾沿岸前,美国农业部表示,该国6%的玉米已收割,8%的大豆进入落叶期,快要开始收割.

"飓风当然会放缓收割,一些玉米可能会受损.玉米秸秆很容易碎,"MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称.

降雨周四晚间进入美国最大的水稻生产州阿肯色州的水稻收割区.

飓风带来的降雨袭入美国南方腹地--三角洲地区的作物盛产区,然后进入中西部的中部.

美国大量大豆、棉花和水稻生长在南方,玉米和大豆生长在中西部.

作物专家和农户称,稻穗沉重饱满,如果飓风艾萨克袭来,农户很难或无法收割的话,那么水稻将很容易受到损害.(完)