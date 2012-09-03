〔美国农业〕飓风艾萨克来袭推迟作物收割并造成一些损害

美国热股：TOLL BROTHERS INC季度获利和营收均优于预期，股价升逾6%
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透芝加哥8月31日电---一位农业气象专家称,飓风艾萨克(Isaac)残余势力带来的风雨周五(8月31日)和周末料将横扫美国中西部的中部,推迟作物收割并导致局部地区受损.
在墨西哥湾沿岸地区居民准备开始清量工作之时,艾萨克继续肆虐,为密西西比下河谷地区带来强降雨和巨大洪灾的威胁.
在艾萨克周三重创美国墨西哥湾沿岸前,美国农业部表示,该国6%的玉米已收割,8%的大豆进入落叶期,快要开始收割.
"飓风当然会放缓收割,一些玉米可能会受损.玉米秸秆很容易碎,"MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称.
降雨周四晚间进入美国最大的水稻生产州阿肯色州的水稻收割区.
飓风带来的降雨袭入美国南方腹地--三角洲地区的作物盛产区,然后进入中西部的中部.
美国大量大豆、棉花和水稻生长在南方,玉米和大豆生长在中西部.
作物专家和农户称,稻穗沉重饱满,如果飓风艾萨克袭来,农户很难或无法收割的话,那么水稻将很容易受到损害.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
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