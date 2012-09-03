〔美国能源〕能源部向Marathon旗下炼厂借出100万桶紧急原油储备

路透华盛顿/纽约8月31日电---美国能源部周五表示,政府将把100万桶紧急原油储备借给Marathon Petroleum(MPC.N),因后者旗下一家炼厂在飓风艾萨克(Isaac)过后的油品产出下降.

由于围绕伊朗核计划的紧张局势以及西方对该国的制裁推高油价,奥巴马政府已在考虑释出更多战略石油储备(SPR).

消息人士称,白宫现已开始收集数据,或许在9月初才能就增加释放石油储备作出决定.

能源部周五决定借出储备的范围较大规模释储要小得多,后者通常要经过石油消费国与生产国进行谈判确定.能源部部长朱棣文有权在暴风雨和其他事件导致石油供应减少后,借出少量储备石油.

"紧急借出少量战略石油储备将帮助维持Marathon的精炼业务正常运转."朱棣文在声明中称.

能源部表示,将继续"作好各种准备,以应对额外或者持续不断的石油供应问题".

一位分析师认为,向Marathon借出低硫原油应当不会对市场产生很大冲击.

"这只是小规模且持续时间有限的行动,旨在应对艾萨克的影响,应不会对原油价格带来很大影响.不过正如能源部指出的那样,它仍作好更大规模释储的准备,以应对未来或者持续的供应中断."咨询公司Rapidan Group主管Bob McNally表示.

纽约市场原油期货价格在该声明公布后上涨约1.5美元,来到每桶96美元上方.

一名消息人士表示,能源部尚未收到美湾地区其他炼厂借入原油的请求.消息人士并称,如果能源部收到这样的请求,"将会迅速加以审查"以确保尽快作出回应.(完)