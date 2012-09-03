〔美国能源〕能源部向Marathon旗下炼厂借出100万桶紧急原油储备

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透华盛顿/纽约8月31日电---美国能源部周五表示,政府将把100万桶紧急原油储备借给Marathon Petroleum(MPC.N),因后者旗下一家炼厂在飓风艾萨克(Isaac)过后的油品产出下降.
由于围绕伊朗核计划的紧张局势以及西方对该国的制裁推高油价,奥巴马政府已在考虑释出更多战略石油储备(SPR).
消息人士称,白宫现已开始收集数据,或许在9月初才能就增加释放石油储备作出决定.
能源部周五决定借出储备的范围较大规模释储要小得多,后者通常要经过石油消费国与生产国进行谈判确定.能源部部长朱棣文有权在暴风雨和其他事件导致石油供应减少后,借出少量储备石油.
"紧急借出少量战略石油储备将帮助维持Marathon的精炼业务正常运转."朱棣文在声明中称.
能源部表示,将继续"作好各种准备,以应对额外或者持续不断的石油供应问题".
一位分析师认为,向Marathon借出低硫原油应当不会对市场产生很大冲击.
"这只是小规模且持续时间有限的行动,旨在应对艾萨克的影响,应不会对原油价格带来很大影响.不过正如能源部指出的那样,它仍作好更大规模释储的准备,以应对未来或者持续的供应中断."咨询公司Rapidan Group主管Bob McNally表示.
纽约市场原油期货价格在该声明公布后上涨约1.5美元,来到每桶96美元上方.
一名消息人士表示,能源部尚未收到美湾地区其他炼厂借入原油的请求.消息人士并称,如果能源部收到这样的请求,"将会迅速加以审查"以确保尽快作出回应.(完)
--编译 徐文焰;审校 于春红
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