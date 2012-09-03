(重发)〔企业并购〕美国航空母公司AMR和全美航空集团评估合并的可能性

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路透8月31日电---美国航空(American Airlines)的母公司AMRAAMRQ.PK和全美航空集团(US Airways Group)LCC.N已签署保密协议,双方正评估合并的可能性.一旦双方合并,将组建一家在规模上匹敌业界领跑者联合大陆航空控股(United Continental)(UAL.N)的航空公司.

两家航空运营商周五表示,双方同意分享机密信息,与破产的AMR的债权人委员会进行合作,并承诺不向第三方透露任何有关合并条款的信息.

AMR周五发给公司高管的一份备忘录显示,该公司同样与其它各方签署了保密协议.AMR没有指明其他各方的名称,公司发言人也拒绝透露信息.

许多分析师认为全美航空在竞购AMR一案中处于领先位置.AMR于去年11月申请了破产保护.综合来说,全美航空和AMR的2011年总营收为370亿美元,与联合大陆航空控股相当,后者是全球最大的航空公司.

全美航空集团周五收高2.5%,报每股10.66美元.ARM升3.92%,报0.4698美元.(完)